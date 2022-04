A Seleção Nacional de Futebol Feminino sub23 vai defrontar a Noruega e a Suécia nos dias 8 e 12 de abril, respetivamente, no Estádio Algarve, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

Os dois jogos de preparação estão agendados para as 15:00, com entrada livre e transmissão em direto no Canal 11.

A Seleção Nacional de Futebol Feminino sub23 tem estado a treinar no Vale do Garrão desde o dia 5 de abril, sob os comandos de Carlos Sacadura.