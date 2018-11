Seleção nacional de basquetebol defronta a Bélgica em Albufeira

Albufeira vai ser palco de um dos jogos decisivos para a seleção nacional de basquetebol. No próximo dia 2 de dezembro, a equipa das quinas defronta a Bélgica na corrida para o apuramento para o EuroBasket 2021. A partida vai ter lugar no pavilhão desportivo de Albufeira, às 17h00, com transmissão em direto na RTP2.

A equipa portuguesa, que é a primeira classificada do grupo C, com uma vitória e uma derrota, defronta assim a Bélgica. Na ronda inaugural, em jogo disputado naquele país, a seleção portuguesa perdeu por apenas um ponto (66-65).

Depois do Portugal-Bélgica, as contas do grupo C fecham a 21 de fevereiro de 2019, com a deslocação lusa à Islândia.

A equipa orientada por Mário Gomes, Nuno Manarte e Sérgio Ramos inicia o estágio em Albufeira a 26 de novembro, que se prolonga até ao dia do jogo decisivo para a seleção das quinas no apuramento para o EuroBasket 2021.

Refira-se que o basquetebol é uma das modalidades que mais se tem destacado em Albufeira, com mais de 360 atletas praticantes.

Atualmente, Albufeira está representada na Liga Portuguesa de Basquetebol através de um dos clubes da terra – o Imortal Basket Club – que este ano entrou para a principal divisão do basquetebol, depois de conquistar o título de campeão nacional da Proliga 2017/2018.

Os bilhetes para o Portugal-Bélgica já podem ser adquiridos no pavilhão desportivo de Albufeira ou junto dos dois clubes do concelho que promovem a modalidade: o Imortal Basket Club e o Clube de Basquete de Albufeira. Cada bilhete terá o custo de dois euros, montante revertível, em partes iguais, para ambos os clubes.

JA