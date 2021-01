Sem-abrigo de Portimão já têm instalações temporárias

Já está em funcionamento o abrigo temporário para pessoas em situação de sem-abrigo em Portimão, que vai estar disponível até ao final de março do próximo ano, no âmbito do trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo de Portimão (NPISA), anunciou a autarquia.

Este novo espaço é gerido pelo Movimento de Apoio à Problemática da SIDA (MAPS) e está localizado junto às suas instalações situadas na Avenida Guanaré, junto à zona ribeirinha de Portimão.

Nestas instalações, os sem-abrigo podem ser acolhidos durante todo o inverno entre as 20:00 e as 08:00 e ter acesso a refeitório e balneários separados.

Para concretizar este projeto, foi celebrado este mês um acordo de cooperação entre a Câmara Municipal de Portimão, MAPS, Junta de Freguesia de Alvor, Mexilhoeira Grande e Portimão, Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Santa Casa da Misericórdia de Portimão, Alvos e Mexilhoeira Grande, Associação para o Planeamento da Família, Grupo de Apoio aos Toxicodependentes (GRATO) e o Núcleo de Portimão da Cruz Vermelha Portuguesa.

Este acordo contempla ainda uma comparticipação financeira por parte da autarquia com um valor de 11.730 euros, destinado a despesas com recursos humanos e funcionamento do local.

Ainda durante este mês, o MAPS assinou um acordo com a Segurança Social para integrar Portimão na lista dos concelhos que vão adotar a solução dos apartamentos partilhados para sem-abrigo.

Por estes dias, os sem-abrigo do concelho vão receber roupas, agasalhos, refeições e prendas de Natal com a participação do núcleo local da Cruz Vermelha Portuguesa, GRATO, Projeto Rio e do MAPS.

