Semáforos avariados põem (ainda mais) em causa segurança na EN 125

Praticamente todos os semáforos da EN 125 apresentam anomalias na união de freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Se por estes dias tiver de passar pela EN 125, no concelho de Olhão, aconselhamos cuidado. Isto porque a segurança rodoviária naquela zona está em causa. “Praticamente todos os semáforos têm anomalias”, o que provoca uma “situação caótica” e de perigo para todos os automobilistas e peões. A Infraestruturas de Portugal e a Rotas do Algarve Litoral empurram o problema de uma para a outra, para desespero de moradores e autarcas

Há vários meses que os semáforos em vários pontos da estrada nacional 125, nomeadamente na zona da união de freguesias de Moncarapacho e Fuseta (Olhão), estão avariados. Desde que os sinais luminosos deixaram de funcionar, que há um sentimento de insegurança por parte dos automobilistas e dos peões. Quem o diz são os moradores das imediações, que há meses aguardam por uma solução.

Ainda no passado fim de semana, uma colisão entre um veículo ligeiro e um ciclomotor causou a morte a um homem, com cerca de 50 anos, na estrada nacional 125, na Aldeia de Marim, em Olhão.

Os moradores e autarcas lamentam o “jogo do empurra” entre a Infraestruturas de Portugal e a Rotas do Algarve Litoral. “Quem sai prejudicado são os utentes da EN 125, que têm a sua segurança rodoviária em causa”, frisa o presidente da união de freguesias

A união de freguesias revela que têm sido recorrentes as reclamações que tem efetuado junto da Infraestruturas de Portugal (IP), principalmente sobre “a situação caótica da sinalização luminosa na EN 125”, entre os limites territoriais desta freguesia do concelho de Olhão. No entanto, as respostas não são as desejadas…

Nuno Couto|Jornal do Algarve