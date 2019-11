Semana da Diabetes em Tavira

Tavira assinala a Semana da Diabetes, entre 11 e 17 de novembro. Uma ação que decorre, nesta cidade desde 2011, e visa sensibilizar e consciencializar a população para a prevenção e controlo desta doença, assim como promover a cidadania e o estilo de vida saudáveis.

O aumento desta patologia em Portugal é acentuado e preocupante, pelo que torna-se imperioso contrariar esta tendência e unir esforços na luta contra a sua expansão. Como tal, durante este período, estão agendadas inúmeras iniciativas, nomeadamente, a iluminação do edifício dos Paços do Concelho com luzes azuis.

No próximo dia 14, pelas 10h30, realiza-se, no Mercado da Ribeira, a aula “Fora do formato” com o grupo da Diabetes em Movimento. Segue-se, entre as 11h00 e as 13h00, uma avaliação do risco de diabetes a dez anos à população adulta e sénior do concelho.

Ainda no mesmo espaço, decorre uma ação de sensibilização sobre a prevenção e controlo da diabetes pelos profissionais de saúde da Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Talabriga com divulgação dos serviços prestados no ACeS nesta área, bem como uma exposição de posters e campanha alusiva ao Dia.

No dia 17, terá lugar, na Praça da República, o encerramento da Semana da Diabetes, com a iniciativa “Tavira de mãos dadas pela prevenção da diabetes”.

Neste sentido, prevê-se, pelas 09h30, uma aula de zumba (zumba strong), seguida da realização de um círculo humano azul e, pelas 10h15, uma caminhada pela diabetes.

A UCC Talabriga (integrada no ACeS Algarve – III Sotavento da ARS Algarve I.P.) engloba diversos projetos comunitários, designadamente, “Viver Bem com a Diabetes”, “Literacia em Saúde”, e mais recentemente, participa com o Município de Tavira no programa “Diabetes em Movimento em Tavira”.

Esta iniciativa é uma organização da Unidade de Cuidados na Comunidade Talabriga, do Projeto Comunitário Viver bem com a Diabetes, da ARS Algarve, do ACeS Algarve III Sotavento e do Município de Tavira, a qual conta com a colaboração das Juntas de Freguesia do concelho.