Semana da Juventude anima Monchique

Concertos, desporto, stand up comedy e muita animação fazem parte do programa da Semana da Juventude de Monchique. A iniciativa arranca já no próximo domingo, dia 18 de agosto, e vai prolongar-se até 25 de agosto.

Esta semana dedicada à juventude começa com os concertos de Murta (21h00) e Valas (22h30), dia 18, no Parque de São Sebastião.

No dia seguinte (19), o Largo dos Chorões vai ser palco de um espetáculo de stand up comedy, com Giletes D´Aço, às 21h00.

Já no dia 21, tem lugar um dos pontos altos da Semana da Juventude: a “BMX Water Jump Summer Session 2019”, que já é um “clássico” desta iniciativa e que garante sempre uma casa cheia para assistir aos saltos de bicicleta para a piscina. O evento tem lugar às 16h00, nas piscinas municipais.

No dia 22 de agosto, será a vez do “BTT Monchique ao Luar”, uma oportunidade para percorrer os caminhos e trilhos na periferia da vila ao luar e participar num passeio convívio, organizado pelo Clube BTT Monchique. A concentração está marcada para as 20h00, no Largo dos Chorões, sendo que o percurso tem uma extensão de 20 quilómetros.

A 24 de agosto, pelas 17h00, chegam as “Bandas no Quintal” ao quintal da Junta de Freguesia de Monchique, uma iniciativa da associação cultural Postigo, que prosseguem às 24h00, no Barlefante.

Por fim, nos dias 23, 24 e 25, a vila de Monchique é a protagonista do festival “VilaPalco”, um projeto cultural criado com o objetivo de olhar para a vila como palco de música, performances e outras ações culturais.