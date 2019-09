Semana da Juventude de Tavira com Jimmy Pi e Bárbara Bandeira

Tavira recebe mais uma edição da Semana da Juventude, desde 16 a 22 de setembro, na Praça da República. Haverá um programa variado com diversas atividades e concertos, dos quais salientamos o concerto de Jimmy P, no dia 20, pelas 22h00 e o concerto de Bárbara Bandeira, no dia 21, às 22h00.

A Semana da Juventude inclui uma panóplia de atividades, desde ações de sensibilização, workshops, formações, demonstrações de suporte básico de vida, técnicas de salvamento e desencarceramento, controlo de incêndios na cozinha, aulas abertas de hip hop, zumba, ioga, projeto de gaming, youtubers, bandas locais, dj’s e atividades desportivas.

Para além disso, existirá a tradicional Feira da Juventude, Qualificação e Inclusão, entre 20 e 22 de setembro, que terá lugar, nos Jardins do Coreto e Palmeiras, Praça da República, Rua José Pires Padinha, Mercado da Ribeira e na área da antiga Docapesca. Tendo a sua abertura oficial no dia 20, pelas 18h00, o certame é uma mostra de projetos desenvolvidos por várias entidades com trabalho na área da juventude, formação/qualificação, inclusão social e intergeracionalidade. Abarca animação infantojuvenil com insuflável, parede de escalada, air bungie, diversas atividades destinadas às crianças e aos jovens.

A área dedicada ao gaming e às tecnologias com o projeto game day, uma mostra de projetos artísticos de diversas IPSS’s, no âmbito do Encontro Nacional Incluir pela Arte, dinamizado pela Fundação irene Rolo e, ainda, a exposição “Chover Inclusão” será no Mercado da Ribeira. No mesmo recinto, inaugurará, no dia 20, pelas 18h30, a exposição da Universidade do Algarve “40 anos a criar futuro”. Já nos dias 21 e 22, integrado na programação do “FOMe – Festival de Objetos e Marionetas e outros Comeres” haverá teatro. No dia 21, pelas 18h30, decorre a sessão informativa “Na Europa estás Safe” sobre voluntariado e mobilidade, dinamizada pela Europdirect – CCDR Algarve.

No dia 20, pelas 18h00, atuará a “Real Tuna Infantina da Universidade do Algarve”, no palco do Jardim do Coreto. Pelas 19h00, estará em palco o grupo “Rush do Lavagante” e, pelas 20h30, os visitantes poderão ouvir o “DJ Di Angello”, já pelas 23h30, atuará o “grupo Infante”.

No dia 21, a partir das 15h30, haverá uma demonstração de capoeira realizada pelo “Grupo Muzenza”. Às 16h15, atuará a “banda Last Heaven”, e pelas 17h30, os youtubers Daiser, Ferp, Arganaça, Dant e Alvini irão conversar com os mais novos.

ÀS 19:30 haverá um concerto com os “Beatrice’s Music”, mais tarde, pelas 21:45 dança contemporânea. Pela noite dentro, às 23h30, o palco do Jardim do Coreto acolherá o “Dj Karussa” e o “artista Possessivo”. A projeção de imagem, neste palco, é da responsabilidade do “VJ Draft”.

No dia 22, o “Rancho Folclórico de Tavira”

atuará às 16h15, posteriormente, pelas 17:15 existirá dança contemporânea da “Academia

de Música de Tavira”; 18:30 o hip hop com a “Academia de Dança o Algarve”, às

19:00 a “Companhia de Dança Idade de Ouro” e pelas 20:00 será a atuação da “Companhia

de Dança Splash”.