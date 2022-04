Semana da Ria Formosa passa por Tavira

Tavira integra, até dia 23 de abril, sábado, a Semana da Ria Formosa, juntamente, com os concelhos de Faro, Loulé, Olhão e Vila Real de Santo António, também abrangidos pelo Parque Natural da Ria Formosa.

Trata-se de uma iniciativa com atividades destinadas essencialmente aos estabelecimentos escolares, que visa sensibilizar os mais jovens para as causas ambientais e promover a partilha pedagógica de experiências, assim como desenvolver ações sobre os valores naturais daquele território.

A Semana da Ria Formosa pretende ainda fomentar parcerias entre entidades públicas, privadas e instituições sociais, numa perspetiva de intervenção no meio. O objetivo consiste em difundir informações, fomentar o conhecimento, as práticas que possam incrementar o reconhecimento da importância da Ria Formosa, contribuindo para a criação de uma consciência ecológica conducente com a preservação do património natural e cultural.

Em Tavira, terão lugar diversas atividades pedagógicas, designadamente, visitas temáticas que abordam questões relacionadas com a Ria Formosa.

O programa do evento pode ser consultado aqui.