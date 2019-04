Semana da Ria Formosa tem lugar de 1 a 7 de abril

Na primeira semana de abril, os cinco concelhos do Parque Natural da Ria Formosa (Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António), voltam a festejar os valores naturais da nossa Ria.

Na quarta edição da Semana da Ria Formosa, que arranca hoje e prolonga-se até ao próximo dia 7 de abril, a organização continua a apostar em atividades disseminadas por todos os concelhos do parque natural. Mas, também haverá a oportunidade de turmas do litoral conhecerem o barrocal, “Ria Formosa vai ao Barrocal”, ou de visitarem a barragem de Odelouca e a ETAR de Albufeira, por exemplo.

“Abordaremos a importância dos habitats da Ria Formosa e das ameaças que pairam sobre eles e sobre as espécies que aí residem com várias atividades”, realça a organização, destacando as iniciativas “As aves do PNRF”, no Centro de Educação Ambiental de Marim, em Olhão, “Observação de aves”, nas salinas de Tavira, “Há vida nos Pinheiros de Marim”, em Olhão, “Percurso do Barril”, entre as Pedras d’el Rei e a Ilha de Tavira, “Que formosa a nossa Ria”, percurso de interpretação no Ludo/Loulé, o peddy paper “Descobrir a Natureza”, no Centro de Educação Ambiental de Marim, “A Água é Vida”, em Vila Real de Santo António, ou “Água viva”, em Faro.

Na ilha da Culatra, será ainda dado a conhecer como o plástico entra nas cadeias alimentares, com a atividade “Navegar na Ciência – Plásticos & companhia”, em que após um passeio de barco na ria se fará uma aula de campo. Também em Cabanas e Santa Luzia haverá aulas de campo para falar sobre os microplásticos.

As atividades de voluntariado ambiental, como a limpeza de praia e remoção de plantas exóticas, em Faro e Loulé, e também um acampamento de voluntariado ambiental, em Olhão, também, fazem parte do programa.

Ao longo desta semana, o IPMA vai ainda oferecer visitas à Estação Piloto de Piscicultura de Olhão e à Estação Experimental de Moluscicultura de Tavira, enquanto em Santa Luzia haverá uma visita guiada à “Pesca do Polvo”.

As portas também estarão abertas para visitação nas ETA e ETAR de Tavira.