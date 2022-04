Semana das Artes e Culturas de Alte arranca na próxima semana

De 25 de abril a 01 de maio, a tradição está de volta a Alte naquela que é a XXVI Semana das Artes e Culturas, com propostas várias que convidam à descoberta daquela típica localidade do interior algarvio.

A Semana arranca com o mítico BTT de Alte, que este ano assinala a sua 23.ª edição. A prova, com diferentes níveis de dificuldade, integra, na classe competitiva, a Taça de Portugal de XCM. Na 6.ª edição do Alte Trail, terá a oportunidade de participar numa caminhada de 13 quilómetros para quem quiser desfrutar das paisagens daquele território.

Na Fonte Pequena haverá ainda um workshop sobre o pomar de sequeiro, uma tertúlia promovida pelo projeto ASAS sobre paz e liberdade, um mercadinho de artesanato e produtos regionais, um espaço de tasquinhas e a atuação do grupo Moçoilas, Amigos da Figueira e um baile ao som da música de Valter Cabrita.

No dia 26, a Gala Internacional do Acordeão vai estar em Alte, com um espetáculo que acontece na Casa do Povo. É no mesmo espaço que no dia seguinte tem lugar “Este é o Fado que nos une”, um momento musical com Inês Cruz, Ricardo Martins e a Banda Filarmónica de São Brás de Alportel.

No dia 28, a proposta passa por uma experiência criativa (EcoPrint), na Casa do Artesão, e um momento de dinâmica musical tradicional com tambores portugueses, no centro da aldeia.

Um torneio de jogos tradicionais acontece no dia 29, seguindo-se, no auditório da Escola Profissional Cândido Guerreiro, uma conferência sobre a importância da atividade na cultura algarvia. À noite, na Casa do Povo, o serão com Ecos da Serra irá recordar o 1.º de Maio de outrora, festividade celebrada há décadas, de forma muito especial, em Alte.

O dia 30 de abril terá um programa recheado de atividades desportivas e recreativas. Na parte da manhã terá lugar o passeio pedestre num percurso de seis quilómetros que inclui uma visita às aldeias abandonadas da Soalheira, Rocha Amarela e Picota e a algumas formações geológicas que fazem parte do aspirante a geoparque. Xadrez, rampa de ciclismo e malha na laje são as modalidades em destaque nesta tarde. Ao final do dia, o Polo Museológico recebe “Ao pé de quatro montes”, um tributo a Cândido Guerreiro, por Afonso Dias, no âmbito das comemorações do 13.º aniversário deste equipamento cultural.

O 1º de Maio marca o encerramento do programa e o ponto alto da Semana. Logo de manhã será inaugurada a escultura da autoria de Maya, no mercado antigo de Alte. Às 11:00, na Fonte Grande, abre a minifeira de artesanato com produtos regionais e música ambiente.

Ana Arsénio, da Associação In Loco, propõe um passeio de interpretação da paisagem do pomar tradicional de sequeiro. A riqueza gastronómica de Alte poderá ser apreciada no almoço servido com petiscos tradicionais, ao som das “Vozes da Memória”, do projeto ASAS. O evento termina com o Festival de Folclore que tem como anfitrião o Grupo Folclórico de Alte e um baile com Valter Cabrita.