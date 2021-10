Semana do Idoso é um “verdadeiro sucesso” em Castro Marim

A Semana do Idoso no concelho de Castro Marim está a ser “um verdadeiro sucesso de participação” e vai decorrer até ao dia 3 de outubro, anunciou a associação Odiana.

Os festejos do Dia Internacional do Idoso, assinalado a 1 de outubro, foram alargados para uma semana e têm vindo a decorrer desde o dia 27 de setembro.

A programação inclui várias iniciativas dirigidas ao público sénior, com a participação de cerca de 200 idosos para “celebrar a terceira idade e promover o envelhecimento ativo e saudável”.

A semana começou com uma fotorreportagem itinerante que passou pelas localidades mais isoladas do concelho de Castro Marim, com 30 idosos que fizeram parte da iniciativa “Retratos COM Vida”.

No dia seguinte, a tarde ficou marcada por momentos de exercício físico no passadiço de Altura através de uma caminhada, “proporcionando a ida à praia a muitos dos idosos das localidades de interior”.

No terceiro dia, os participantes continuaram a caminhada pelo trilho pedonal e pelo areal, comemorando o Dia Mundial do Coração, que contou ainda com rastreios cardiovasculares, juntando mais de 70 participantes.

Ao quarto dia, cerca de 20 idosos foram ao spa salino onde aderiram a tratamentos de lama e banhos nas salinas e participaram numa sessão de yoga.

Todos os participantes têm direito a uma t-shirt, doces diários confecionados, lanche e um concerto ao por do sol.

Durante os próximos dias, os idosos vão participar num convívio através de um passeio de barco pelo rio Guadiana, com direito a almoço, música e à cerimónia de entrega de certificados de participação na iniciativa “2 Dedos de conversa”.

PUB