Semana Europeia da Prevenção de Resíduos assinalada em S. Brás de Alportel

A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos foi assinalada em São Brás de Alportel com um programa amplo de atividades que envolveu toda a comunidade durante o mês de novembro.

O programa, coordenado pelo Serviço Municipal de Educação Ambiental integrou visitas à Central de Valorização Orgânica da Algar e ao Aterro Sanitário do Barlavento Algarvio.

A sensibilização para a redução de resíduos e para a sua correta separação e valorização foi também tema de uma mostra documental que esteve patente na Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro, de 18 a 30 de novembro, trazendo até à comunidade este assunto tão atual e preocupante.

As crianças, que frequentam os estabelecimentos do pré-escolar e do 1.º ciclo tiveram ainda a oportunidade de conhecer e visitar o veículo de educação ambiental da Algar nos dias 21 e 22 de novembro, enquanto que os 240 alunos dos 2.º ciclo, a frequentar a Escola Básica EB 2,3 Poeta Bernardo Passos foram desafiados a participar no jogo pedagógico “Resíduos Zero”. Os alunos desta escola tiveram também a oportunidade de doar brinquedos e livros à Loja Social de São Brás de

Alportel, no âmbito de uma campanha de recolha promovida pelo Serviço Municipal de Educação Ambiental.

O Desafio Alcofa desenvolvido, em parceria, pela Casa do Artesão e pelo Mercado Municipal, continua a apresentar semanalmente, no Mercado Municipal, propostas de recipientes reutilizáveis, produzidos pelos artesãos e produtores locais, para transportar as sua compras.