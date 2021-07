OPINIÃO | JOSÉ LARCHER

Ser artista é ser alguém!

Que bonito é ser artista…

Ver as coisas mais além

do que alcança a nossa vista!

António Aleixo

Cheguei a Vila Real de Santo António para um merecido descanso após tanto confinamento. Logo no dia a seguir combinei com uns amigos uma ida a Espanha. Agora vai-se com facilidade ao nosso grande vizinho. É fácil passar pela ponte sobre o Guadiana no conforto motorizado da modernidade. Foi diferente nos tempos do barco da carreira para Ayamonte e pior ainda quando nem barco havia. Vai-se lá para meter gasolina barata, comer umas tapas, investigar os preços das grandes superfícies e por vezes apenas para passear. A Sevilha, por exemplo.



Lá fomos nós então. Sempre me encantou Sevilha aqui tão perto e, last but not the least, servida por uma auto-estrada gratuita. A cidade tem um imenso centro histórico criteriosamente conservado, cheio de nobreza, de encanto antigo, de sensual perfume a trópicos. Fizemos a ronda habitual: Catedral, Torre d’El Oro, visita ao antigo porto do Gualquivir, passeio de charrete, deambulação pelas ruelas encantadoras do bairro de Santa Cruz, visita à La Maestranza, onde se exibe a fina-flor da arte tauromáquica e por vezes os touros estripam os cavalos. Que bela cidade!, estuante de vida, cuidada, virada para os seus habitantes e não apenas para aqueles que a visitam.

No dia a seguir, de novo em Vila Real de Santo António, diriji-me pela manhã ao meu café preferido. No percurso revi com prazer a Praça Marquês de Pombal, a antiga Praça Real, e o belo piso radiante que corre para um centro onde o obelisco iluminista se ergue centenário e discreto. Dei a volta ao monumento. Na placa comemorativa, datada de 1775, leio a homenagem – O Humilde e Immortal Reconhecimento – que o Comércio de Pescarias da Vila fez a:

“El-Rei D. José I, Augusto Invicto Pio, Restaurador Das Armas Das Letras, Do Commercio da Agricultura. Reparador Da Glória e Felicidade Pública. Clementissimo Pay de Seus Vassallos. Protector da Innocencia. Vingador Supremo da Oppressao. Conservador da Paz Publica E Inimigo da Discordia.”.

Belo tributo, se bem que um tanto ou quanto imerecido, mas em política o que parece é e, portanto, decidi evitar qualquer juízo a esse respeito e concentrar-me na Praça e nos seus encantos. Sentado à minha mesa preferida contemplei-a e às ruas que para ela confluem e fiquei primeiro espantado e a seguir revoltado. Que diferença para Sevilha! É claro que não pretendo fazer comparações entre estas duas cidades porque têm uma escala diferente, patrimónios e histórias absolutamente distintos, mas em minha opinião Sevilha é bela não apenas por ser rica e antiga, mas porque soube conservar a sua herança e quiçá aumentá-la.

Saber respeitar e preservar as suas memórias – grandiosas ou modestas – é a obrigação de qualquer povo e não devemos esquecer que tão bela é a orgulhosa rosa quanto a humilde papoila.

A bela Praça que eu naquele momento via, a jóia da coroa da encantadora Vila Real de Santo António, estava invadida por mesas, cadeiras, pára-ventos feíssimos, guarda-sóis com uma publicidade tristonha, um comércio pindérico a inundar os passeios: um horror!



Meus senhores, proceder assim é desenraizar uma papoila que logo estiolará. E responda-me alguém, se souber: porque é que nos restaurantes se começam a preparar as mesas para o almoço a partir das onze da manhã? E, meu Deus!, porque é que “preparar” as mesas inclui cobri-las com toalhas de papel sobre feias toalhas de pano, pratos e copos virados de borco e uns talheres embrulhados em guardanapinhos, sabendo que toda essa parafernália irá esvoaçar ao vento no caso das esplanadas e, em qualquer caso, afugentar o potencial cliente matutino.

Porque essa obsessão pelo serviço do almoço? Porquê essa pressa em “preparar as mesas” uma, duas horas antes do primeiro cliente assomar? E, aliás, porquê preparar as mesas, Santo Deus? Deixem-nas limpinhas, e quando os clientes começarem a aparecer acorram então com práticos conjuntos de individuais, talheres e copos atraentes e em meio minuto, simultaneamente com a primeira abordagem do cliente, está a mesa posta. Se são dois clientes colocam-se dois conjuntos. Se são três, põem-se três conjuntos e por aí fora… E arranquem-me os pára-ventos, por favor!

Ufa! Desabafei. Já me sinto melhor. Deixem-me explicar: gosto de Vila Real de Santo António porque nela ainda se respira o perfume de um Algarve antigo e simples. Porque ainda se ouve nas ruas o falar cantante das suas gentes. Há quem – sendo de cá – teime em dizer que esta aqui é a sua terra. Pois bem, aplaudo essa persistência (agora diz-se “resiliência”, não é?). Que bom os aqui nascidos não terem desertado todos para outras terras a ganhar o pão, mas não basta ter ficado é necessário ter orgulho naquilo que é nosso. Orgulho do presente mas também daquilo que o passado construiu, porque um povo que não sabe respeitar e cuidar da sua cultura tem um futuro incerto, mas um povo que a respeita e cuida está mais defendido de ser assimilado pelas modas e tiques deste mundo global.

Os habitantes de Vila Real de Santo António devem redescobrir e promover a sua cultura. O seu património histórico edificado, a “Cidade Iluminista” (erguida em cinco meses segundo reza a lenda), faz parte dessa cultura, integra esse património. É claro que seria injustíssimo esquecer os esforços das forças vivas locais, das autarquias, dos governos, ao longo de decénios para não deixar degradar definitivamente o pouco que restava mas, mesmo para qualquer visitante ocasional, é evidente que as numerosas boas intenções e os variados projectos não foram capazes de deter a onda do mau-gosto e da indiferença geral.

Vamos mudar isso, por favor. A inauguração de uma Pousada de Portugal com a marca de qualidade e profissionalismo que deverá arrastar, plantada no verdadeiro coração da cidade, na Praça Real, é um bom prenúncio, mas temos todos que puxar a carroça para o mesmo lado. Eu, pela parte que me toca, vou falar-vos dessa “Cidade Iluminista” e da sua profunda originalidade em próximas crónicas.

Será poucochinho, mas quem dá o que tem…

José Paulo Larcher

