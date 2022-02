Séniores fazem corações para hospitalizados porque “amor cura”

Para assinalar o Dia Mundial do Doente, que se comemora a 11 de fevereiro, a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, acompanhada por duas utentes do Centro de Convívio das Sobreiras, entregou na unidade de Portimão do CHUA – Centro Hospitalar Universitário do Algarve 51 corações em pano, intitulados “Amor cura”.

PUB

Esta ação simbólica, que dá continuidade ao projeto de parceria existente entre o Município de Portimão e o CHUA, resulta de uma atividade feita por utentes dos Centros de Convívio Sénior da Aldeia das Sobreiras e de Portimão, tendo Isilda Gomes afirmado na ocasião que “este gesto simbólico surge do respeito, admiração e estima que a comunidade tem pelo trabalho que aqui se desenvolve, de um brio profissional a toda a prova.”

A autarca também dirigiu palavras de gratidão às participantes na iniciativa: “O amor que se sente nos Centros de Convívio transbordou mais uma vez cá para fora e o carinho dedicado a este projeto, feito pelas vossas mãos sob o feliz lema ‘O Amor Cura’, só reforça a ideia de que o amor é fundamental em todos os nossos atos… Sem ele, a vida torna-se vã, solitária, e não deixaremos cá nada.”

Segundo Isilda Gomes, “a maior preocupação e mobilização para a vida de cada um deverá ser que as pessoas se lembrem de nós, não pelo que temos, mas sim pelo que somos e por aquilo que fazemos pelos outros.”

“Estes mimos vão nesse sentido, pois expressam livremente o tal amor que cura, ainda mais importante nos dias que correm, porque a pandemia até nos tirou a possibilidade de expressarmos sentimentos e de abraçarmos e beijarmos os que nos são mais próximos”, salientou a responsável autárquica, antes de defender que “um sorriso, uma mão em cima do ombro, uma palavra amiga e reconfortante, por vezes têm melhor efeito que qualquer medicamento.”