Sensibilização ambiental sobre “Via Algarviana”

Foi aprovada a candidatura submetida pela Associação Almargem ao programa “EducarTE: Educar para o Território”, promovido pelo Fundo Ambiental no âmbito do programa de Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020. Em colaboração com o projeto “Via Algarviana, um Elogio à Natureza”. Este último baseia-se numa estratégia regional de educação ambiental que abrange os municípios de Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Monchique e Vila do Bispo, desenvolvendo ações de valorização nos territórios de baixa densidade que pretendem envolver os cidadãos, escolas, setor empresarial, decisores e técnicos de administração regional e local. Este conjunto de ações serão realizadas nos próximos meses de setembro a novembro.

O Projeto GR13– E4 “Via Algarviana” liga Alcoutim ao Cabo de São Vicente, numa extensão de cerca de 300 quilómetros percorrendo os territórios de baixa densidade, englobando assim 13 concelhos do Algarve. A Associação Almargem é a entidade gestora desta Grande Rota Pedestre, através de uma parceria alargada aos Municípios de Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila do Bispo, com a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, a Região de Turismo do Algarve e a Associação de Turismo do Algarve.

O foco central do projeto são as ações de sensibilização ambiental com vista à promoção da riqueza e diversidade em todo este território, educando para a conservação da biodiversidade, do património cultural e para a sua geodiversidade e botânica. Existem também campanhas de informação, capacitação e divulgação, com o objetivo fornecer aos agentes da região a informação e valências sobre as diferentes temáticas importantes para este território, de igual modo, pretende-se garantir a participação ativa e passiva do público escolar. Pretende-se criar conferências, uma exposição temática, um guia digital de atividades pedagógicas, um jogo didático online agregado ao website da Via Algarviana, entre outras ações. A divulgação da Via Algarviana enquanto infraestrutura de Turismo Sustentável será também um foco deste projeto, promovendo caminhadas temáticas nesta Grande Rota, com a valorização de conhecimento nas áreas da flora, geologia, interpretação do território e birdwatching. A recuperação de património local será levada a cabo em duas ações de reabilitação de elementos patrimoniais importantes para as comunidades locais. A GR13, Via Algarviana comemora este ano o 10º aniversario.

Para mais informações contate: Carina Santos, técnica de marketing e comunicação da Via Algarviana csantos@almargem.org Tlf. 289 412 959 Tlm. 925 482 138