Seria um totó, sem os clubes e o desporto

“A natação nasceu dentro de mim. O Sport Algés e Dafundo foi por isso o meu berço [aprendeu a nadar aos 3 anos, pela mão da sua mãe], a escola onde aprendi tudo o que haveria de ser determinante na minha vida”.

Assim se expressou António Bessone Basto, hoje com 76 anos, ex-atleta olímpico, dirigente, escritor, um dos mais ecléticos e premiados atletas portugueses de sempre, tendo atingido o mais alto nível da natação, ainda praticante de elevados méritos no Andebol, Caça Submarina, Judo, Karaté. Basquetebol, Ténis, Ténis de Mesa e Râguebi [‘coisa’ pouca…, afinal].

Autêntico mito vivo do desporto português, é hoje o atual presidente do Sport Algés e Dafundo, com o principal objetivo de salvar o clube fundado em 1915, a braços com grandes e recorrentes dificuldades financeiras. Com múltiplos problemas, porquanto existe um défice entre as receitas e as despesas, é quase penoso constatar que um clube com o estatuto de utilidade Pública, passe pela situação que Bessone Basto descreve: “A isto chama-se um clube falido, gasta-se muito a remendar, entre o que recebemos e o que pagamos há um défice constante. Como exemplo, pagávamos quatro mil euros de gás por mês e agora são 18 mil”. Elucidativo!

Como pintar um barco cheio de remendos…

…Que preconiza o presidente: “Estamos aqui para tentar dar a volta, precisamos que voltem os antigos e novos sócios, que as entidades públicas e privadas nos apoiem. Toda a gente diz, ainda bem que vieste Toni [António Bessone Basto], vamos todos ajudar, mas chegarem-se à frente está difícil. Vamos fazer 107 anos, precisamos sair destas instalações, senão o clube fecha, morre, está preso pelas costuras. Tem muita gente a falar, mas que não conhece e nem sequer são sócios. São papagaios que não conhecem a nossa história. Venham conhecer os problemas. Ainda agora vamos gastar 300 mil euros na ventilação. Está tudo velho, é como pintar um barco cheio de remendos…

À frente da família e instituir quatro princípios

A presidir a uma direção que, enquanto equipa, irá lutar pela instituição de quatro princípios, a saber: “Em primeiro lugar é preciso amar o clube, foi berço de todos nós nesta direção, foi a minha rampa de lançamento. como desportista e na vida profissional. Sou sócio do Algés, fundado pelo meu avô Rodrigo Bessone Basto, desde as seis horas após ter nascido. Digo que o clube está à frente da própria família. O meu segundo mandamento é não deixar ninguém prejudicar o clube, que é o que tem acontecido. São malcriados que tentam pôr areia na engrenagem. Em terceiro lugar, não vou roubar, e em quarto não vou deixar roubar. Uns vieram para dar, enquanto outros vieram só para tirar”. Assim mesmo, sem papas na língua.

Um apelo, dando o exemplo

Enquanto força viva, o ‘velhinho’ Algés, governado de dentro para fora, imperioso se torna o empenhamento da sociedade e da captação de novos e antigos sócios, visando o indispensável equilíbrio financeiro, como esclarece Bessone Basto: “Não se pede muito. A joia de sócio custa 15 euros, o cartão são mais cinco e a mensalidade 7,5 euros. Prometo que ofereço o meu livro [‘Vontade de Vencer’] autografado a quem aderir à nossa campanha”. Salientar que estiveram presentes quase duas mil pessoas no lançamento do livro, que versa: “São as histórias da minha vida, preservando a memória de muitos dirigentes e desportistas que foram esquecidos com o passar dos anos. Vamos continuar a ter no Algés a formação como prioridade, dando amor, carinho, valores. Não vamos ter mais salários em atraso dos funcionários”, assegura.

(Não ) Pagar uma dívida de gratidão

De forma clara, inequívoca e com profunda convicção: “Numa época tão difícil, não poderia dizer não a um clube do meu coração. É uma dívida que nunca vou conseguir pagar. Era disléxico, fui um miúdo que nasceu praticamente morto, salvo por uma parteira. Se não fossem os clubes, o desporto, eu hoje se calhar era um totó”.

Registar e agradecer que contámos com a ajuda do nosso confrade ‘Record’, recolhendo alguns excertos de uma recente entrevista.

Se dúvidas pudessem existir António Bessone Basto, talvez que o praticante português mais eclético de sempre, a deixar-nos com um formidável exemplo de solidariedade, conferindo, uma vez mais, a ideia de como o Desporto continua a ser o fenómeno cultural de maior magia e impacto nos dias de hoje!

Humberto Gomes

*”Embaixador para a Ética no Desporto”