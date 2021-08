Serralves leva obras de Leonor Antunes ao Museu Municipal de Faro

O Museu Municipal de Faro tem patente desde sábado a exposição “Leonor Antunes. Obras da Coleção de Serralves”, no âmbito do programa de mostras itinerantes da fundação sediada no Porto.

A exposição está aberta ao público até 17 de outubro e foi apresentada no sábado, com a presença do presidente da câmara de Faro, Rogério Bacalhau, e da presidente do conselho de administração da Fundação de Serralves, Ana Pinho, para além da própria artista.

“O trabalho de Leonor Antunes relaciona-se intimamente com a arquitetura modernista, com as características dos espaços onde expõe, com a herança da arte minimalista, pós-minimalista e conceptual das décadas de 1960-70. A artista replica e descontextualiza elementos arquitetónicos e particularidades dos espaços onde expõe, mas também de edifícios modernistas, num processo crítico de revisão do movimento moderno”, pode ler-se no comunicado da fundação.