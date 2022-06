Serviço de entregas ao domicílio reforça cobertura geográfica na região

A plataforma de entergas ‘Uber Eats’ revelou esta semana que prossegue a sua expansão em Portugal no primeiro semestre deste ano, estreando-se agora nas cidades de Tavira e Lagoa, além de reforçar a extensão para as zonas do Carvoeiro e Galé.

Depois do lançamento em Pombal e na Malveira, em janeiro, a aplicação de entregas de refeições e produtos expande serviço para mais cidades e reforça cobertura geográfica do Algarve, avança em comunicado.

A empresa, que cobre mais de 75% da população portuguesa, está disponível em mais de 90 cidades portuguesas e a oferta inclui mais de 8.800 restaurantes e comerciantes disponíveis.