Serviço Nacional de Saúde – Só não vê quem não quer ou não sabe

Durante todo o fim de semana, resisti a um impulso maquiavélico de me sentar ao computador e deambular pela vida sem rumo certo, rabiscando episódios que foram chegando até mim, críticas revoltantes e severas a comportamentos descabidos, que se pautam pela falta gritante de civismo, respeito, seriedade e gratidão. Finalmente abdiquei da teimosia, e iniciei estas linhas com alguma indignação, procurando utilizar uma linguagem apropriada, modesta, num português antigo sem acordos, e aplicando termos pouco ou nada pejorativos. Será que consigo?

Lembrei-me do Papa Francisco a propósito de um dito assertivo com o qual concordei totalmente – “vale mais ser ateu, do que ser um católico falso”. Não foi bem este o final, mas percebe-se o significado. Se as atitudes não forem dignas, se não se cumprirem as promessas, se a mentira prevalecer e se ódio ao próximo for real, que adianta ir à missa todos os domingos, bater com a mão no peito e cantar no coro da igreja? Veio-me agora à memória uma foto recente do treinador do FCPorto, um individuo “educadíssimo”, no regresso à cidade do Porto, a rezar na capela das aparições em Fátima, agradecendo o título de campeão! Mas infelizmente há, no nosso país, mais gente como ele! A saúde mental tem que se lhe diga.

De há uns anos para cá e com muita frequência, o SNS tem sido o grande alvo de sucessivos governos, conduzindo uma das melhores organizações do mundo à degradação, privando assim, a grande maioria da população portuguesa do acesso à saúde, um bem adquirido que proporciona estabilidade, equilíbrio e comportamentos, que intervêm no desenvolvimento e na melhoria da economia de um povo e de um país! O mesmo se tem vindo a passar com a educação e com a classe dos professores, a quase todos os níveis, a tal ponto que se prevê a falta destes profissionais nos próximos anos nos estabelecimentos públicos de ensino. Em qualquer dos casos, na Saúde e na Educação, a falta de planeamento, a desorganização, a irresponsabilidade e incompetência dos governantes e daqueles que são nomeados para a gestão das instituições, são a causa direta da falência daquilo que é o bem mais precioso numa nação: SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA! Volto a lembrar:

É imperativo uma melhor organização e gestão das Instituições de Saúde.

É importante valorizar os Profissionais de Saúde, desbloqueando as carreiras de Médicos, Enfermeiros, Técnicos e A.A.M.

Colocar o foco na melhoria das condições de trabalho, nomeadamente em relação à atualização de equipamentos e melhoria de salários.

É imperativo acabar com os contratos a empresas privadas, de Profissionais de Saúde em regime de prestação de serviços, com custos abusivos, sem benefícios palpáveis, sendo muitas vezes, a causa de grandes conflitos entre os profissionais da casa e os de fora. Em vez de dar resposta à crónica falta de Médicos e Enfermeiros no SNS com as contratações necessárias, o Governo continua a gastar centenas de milhões de euros, sem as contrapartidas necessárias. Veja-se a degradação do SNS. Trata-se de uma destruição arquitetada e paulatina do SNS. Má gestão!

Normalização do número de profissionais em todas as áreas, de modo a evitar sobrecargas de trabalho, nomeadamente com o brutal aumento de horas extraordinárias. Segundo os dados da Administração Central de Sistema de Saúde (ACSS), em 2021 foram gastos 142 milhões de euros em contratos de prestação de serviços e 388 milhões em horas extraordinárias. Os números continuam a subir, e esta despesa daria para contratar mais de15 mil profissionais para o SNS!

Para terminar, é só lembrar que, a prestação de serviços médicos (tarefeiros) continua em força no CHUA, e que a debandada de Médicos para a privada e para o estrangeiro é um facto real. Nos últimos quatro anos, esta despesa duplicou e a verba envolvida permitiria contratar mais de 100 médicos para os hospitais do Algarve, com um ordenado superior a 5.000 euros mensais. Isto “é gozar com quem trabalha” e por outro lado, é alimentar os que querem prestar serviços no SNS, com vínculo de mercenário!

A talho de foice, proponho também, que após a licenciatura, o internato geral e o internato complementar (especialidade), os médicos sejam obrigados a prestar serviço na função pública, durante o mesmo período de tempo, o que aliás já se passa noutras áreas, como na Força Aérea.

Se a Ministra da Saúde fosse competente, pensasse pela sua cabeça e não fosse mais um subserviente ao PM, teríamos com certeza um SNS melhor. Sempre ouvi dizer que, “com vinagre não se apanham moscas”. É preciso tratar os Profissionais de Saúde com dignidade. Não é, num dia são heróis e no dia seguinte são criminosos!



Luís Batalau

Médico. Portimão, 13 de Maio de 2022