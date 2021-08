Sessão do Lagoa Wine Experiences 2021, um dia para conhecer vinhos

No dia 21 de agosto, sábado, ao longo de todo o dia, irá realizar-se mais uma sessão do Lagoa Wine Experiences 2021, anunciou o Município de Lagoa.

Com ponto de encontro nas Piscinas Municipais, a visita inicia-se pela Quinta da Palmeirinha (Quinta da Penina), propriedade onde foi fundada a Adega Cooperativa de Lagoa e onde se vinificaram os seus primeiros vinhos, propriedade onde se poderá dar a conhecer a mais antiga vinha da casta Negra Mole da região, datada de 1942.

Cartaz do evento

De acordo com o programa enunciado pela autarquia, que se estenderá entre as 10:30 e as 18:00, será servido um welcome drink e o almoço no Monte de Salicos – MDS Vinhos, uma propriedade vinícola familiar muito próxima de Carvoeiro e da exposição à brisa marítima, ligação que estará presente no menu e nos vinhos que serão servidos no almoço.

Durante a tarde irá efetuar-se uma vista Arvad Wine, o mais recente produtor do Algarve, “onde a história da origem fenícia da produção de vinho em Portugal está bem preservada numa propriedade que abriu as portas ao enoturismo há poucos dias. Uma interessante novidade que coincide numa sessão com o período de vindima”, sublinha a Câmara de Lagoa.

Toda a informação sobre a sessão poderá ser consultada, em: https://bit.ly/3sbmdxT

Poderá adquirir o seu bilhete, em: https://bit.ly/3ivmPv2

O bilhete inclui almoço, transporte turístico, experiências enoturísticas e provas de vinho.

