Sete toneladas de sal criam presépio gigante original em Castro Marim

O Presépio de Sal, uma das maiores atrações do Natal de Castro Marim, vai ser inaugurado no próximo dia 1 de dezembro, na Casa do Sal, anunciou a autarquia.

Ao todo, são serão utilizadas mais de sete toneladas do “melhor sal do mundo”, para um espaço com cerca de 100 metros quadrados, onde serão esculturalmente distribuídas as mais de 3800 peças que compõem este presépio gigante.

A inauguração está marcada para as 16h00, mas a partir das 15h00 poderá assistir ao desfile de Natal, que representa a chegada da época natalícia à vila raiana.

A iniciativa é da junta de freguesia de Castro Marim, que organiza, há dez anos, a Casa do Natal, composta por um presépio gigante. “Há dois anos, o sal foi introduzido como matéria-prima e a afluência de visitantes tem superado as expetativas”, adiantam os responsáveis.

“Acolhido pela segunda vez na Casa do Sal, o Presépio de Sal vem reforçar a missão da infraestrutura, que é a de promover o grande motor económico de Castro Marim, o sal”, acentuam.

Além da maior dimensão em relação ao ano anterior, a iniciativa do Presépio de Sal apresenta este ano uma nova dinâmica, propondo-se a realizar, todos os sábados, uma “Hora do Conto” para as crianças e, aos domingos, atuações musicais com grupos locais.

O fim de semana contará, ainda, com a promoção e venda, no espaço bar da Casa do Sal, de um produto endógeno, como o mel ou os frutos secos.

O Presépio de Sal pode ser visitado todos os dias, entre as 10h00-13h00 e as 14h00-18h00, com exceção dos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, que funcionará entre as 14h00 e as 18h00.

Esta é uma iniciativa da junta de freguesia de Castro Marim e conta com os apoios da Câmara Municipal de Castro Marim e empresa municipal Novbaesuris.

JA

Advertisements

Share this: Facebook

Twitter

Google

More

Email

Print



LinkedIn

Reddit



WhatsApp