Setembro promete uma “ventania cultural” no quadro do Bezaranha

Workshops, oficinas de arte, espetáculos musicais e cinema na rua são apenas alguns dos programas que “prometem continuar a valorizar o património cultural do Algarve e as suas gentes”, anunciou a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Nos dias 2, 3 e 4 de setembro, o Forte do Beliche, em Sagres, é palco de 4 oficinas de arte. Manuela Caneco, através de uma caminhada cultural e artística, Michael Gottfried, com a escultura de matérias reciclados, Janete Akemi, por meio da escultura em barro, e Isabel Ferreira, com a pintura em azulejo, são os protagonistas, enuncia a AMAL em nota de Imprensa.

Em Lagos, o Cais das Descobertas / Jardim da Constituição é o cenário perfeito para as Noites no Cais. São três serões repletos de animação, com vários estilos musicais. Dia 3 de setembro marcam presença os Jazz Trio, com Paulo Ribeiro, Pedro Glória e Pedro Guerreiro e, no dia 4, Marta Alves convida Nuno Feist e Guilherme Banza, num concerto com transmissão streaming no Facebook do Bezaranha. O Grupo Almatriz atua no dia 5 de setembro.

No dia 3 o Geo Palcos regressa à Fonte da Benémola, em Loulé, com o espetáculo musical Moçoilas, que fica também disponível posteriormente no Facebook. Paderne, em Albufeira, recebe igualmente o Geo Palcos, pela da voz de Filipa Sousa e da Banda da Sociedade Musical e Recreio Popular do Paderne, com “Uma Noite à Portuguesa”.

A 4 de setembro, a Biblioteca Municipal de Olhão proporciona uma Oficina de Arte com Miguel Oliveira.

O projeto cultural “Eis o Algarve” passa pelo Largo da Sé, em Faro, no dia 7 de setembro, com uma viagem pelas artes tradicionais do povo algarvio, através do acordeão de Nélson Conceição. Já nos dias 3 e 10 de setembro, o Cinema na Rua viaja até ao Cemitério antigo de Cacela Velha.

Quem quiser saber mais sobre estas e outras iniciativas, pode acompanhar o vendaval cultural em www.bezaranha.pt ou na página do FB do projeto e assim ficar a par de tudo o que está ou vai acontecer.

