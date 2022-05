Shirley Davis & The Silverbacks atuam em Lagoa

O Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, vai ser palco de um concerto dos Shirley Davis & The Silverbacks no dia 20 de maio, pelas 21:00, anunciou a autarquia.

Shirley Davis & The Silverbacks estão de regresso à estrada numa digressão europeia com as suas sonoridades soul e jazz, depois do grande reconhecimento dos seus álbuns “Black Rose” e “Wishes and Wants”, de 2016 e 2018 respetivamente.

Os bilhetes podem ser adquiridos na Ticketline, Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa a um preço de 10 euros.

Quem possuir passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou o Passaporte Rota do Petisco 2021 pode usufruir de 20% de desconto.