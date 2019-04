Silêncio que se vai cantar o fado em Vila do Bispo

Mafalda Marques venceu a edição do concurso de fado em 2018

Os vila-bispenses vão fazer silêncio para ouvir cantar o fado na primeira eliminatória do Concurso de Fado de Vila do Bispo, sábado à noite, no auditório do Centro Cultural. O evento, que celebra nesta edição vinte anos, vai juntar concorrentes de todo o país e até do estrangeiro

A primeira eliminatória do Concurso de Fado Cerveja Sagres Concelho de Vila do Bispo vai juntar pelo menos sete concorrentes (as inscrições ainda não estão encerradas), no próximo sábado, dia 20 de abril, a partir das 21h30, num espetáculo com entrada livre, marcado para o auditório do Centro Cultural.

Em declarações ao JORNAL DO ALGARVE, a coordenadora da Cultura, Tânia Lucas, revela que nesta edição do concurso vão participar cerca de duas dezenas de concorrentes na vertente sénior, enquanto na vertente juvenil deverão competir cerca de uma dezena de concorrentes.

“Temos inscrições de vários concelhos do Algarve – Lagos, Albufeira, Portimão, Silves, Lagoa, Aljezur –, mas também do resto do país, como Montemor-o-Velho, Peniche, Loures e Almada, além de uma participação internacional, que vem de Angers, na França”, adianta a coordenadora do evento…

