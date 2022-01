Silves abre candidaturas para apoios à reabilitação urbana  

A Câmara Municipal de Silves abriu as candidaturas até 31 de março dos programas de apoio à reabilitação urbana na sede de concelho, em São Bartolomeu de Messines e Alcantarilha, anunciou a autarquia.

As candidaturas ao Programa de Apoio à Recuperação dos Jardins e Pátios Interiores (PARJPI) do edificado localizado na Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Silves e ao Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade (PAHAB) nas ARU de Silves, São Bartolomeu de Messines e Alcantarilha devem ser entregues através do e-mail reabilitacao.urbana@cm-silves.pt.

Neste programa, a comparticipação do município fixa-se em 20% do valor das obras realizadas, com um limite máximo de 500 euros por intervenção, pretendendo assim “contribuir para a melhoria das condições de habitabilidade do edificado” e “reforçar a atratividade dessas áreas de reabilitação, designadamente para fins habitacionais, contribuindo para aumentar a oferta de habitação nas áreas centrais dos aglomerados, revitalizando-as e dinamizando-as”, segundo o comunicado do município.