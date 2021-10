Silves abre candidaturas para bolsas de estudo para ensino superior

A Câmara Municipal de Silves vai abrir as candidaturas para a atribuição de 15 bolsas de estudo destinadas a alunos do ensino superior do concelho, anunciou a autarquia.

As bolsas de estudo vão ter o valor de 80 euros mensais, durante 10 meses, cujas candidaturas devem ser feitas entre os dias 15 e 30 de outubro.

Os interessados devem preencher a ficha individual de candidatura, que deve ser solicitada presencialmente ou através de correio eletrónico, no setor de Educação da Câmara Municipal de Silves.

Posteriormente, a candidatura deve ser submetida juntamente com os seguintes documentos: Certidão de aproveitamento escolar referente ao ano letivo anterior, em que conste a média final obtida; comprovativo de matrícula do curso superior referente ao presente ano letivo de 2021/2022; declaração de IRS/IRC relativa ao ano civil anterior de cada membro do agregado familiar, ou, na ausência desta, uma declaração emitida pela Junta de Freguesia da localidade de residência, que ateste a situação socioeconómica do candidato e/ou agregado familiar; comprovativo da prestação ou renda de habitação; fotocópia do Cartão de Cidadão do candidato; comprovativo de recenseamento na freguesia; declaração subscrita pelo candidato, ou, quando menor de 18 anos, pelo seu encarregado de educação onde ateste a sua candidatura ou não à bolsa de estudo de outro organismo ou entidade.

Os documentos devem ser entregues presencialmente ou enviados por via postal durante o período de candidaturas para o sector de Educação da Câmara Municipal de Silves.

