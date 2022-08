Aberto concurso para extensão da rede de água a Vale Figueira

A Câmara Municipal de Silves lançou a 8 de julho o concurso público para a obra da extensão de abastecimento de água a Vale Figueira, na freguesia de São Bartolomeu de Messines, anunciou a autarquia.

O preço-base deste concurso é superior a 700 mil euros e a obra encontra-se neste momento em fase de adjudicação, que envolve a construção de 8,5 quilómetros de condutas, ramais, acessórios e dispositivos complementares.

O resultado final desta obra vai servir 110 agregados familiares e representa o “esforço orçamental em tempo de escalada de preços, que reduz a capacidade de investimentos dos municípios”, segundo o comunicado.

Esta empreitada está integrada “no vasto e qualificado investimento que a autarquia promove no âmbito da extensão, remodelação, consolidação e modernização do sistema de abastecimento de água em todo o concelho de Silves, visando a elevação dos níveis de bem-estar da população e o acesso a um bem básico, público e precioso, em conjunto com a execução da estratégia elaborada a 10 anos pelo município, que é direcionada para o controlo da pressão, redução das perdas de água e melhoria da eficiência energética e hídrica das redes”.