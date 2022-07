Silves abre concurso para repavimentar estrada entre a Estação e o Sítio dos Urzais

O município de Silves lançou, no dia 02 de junho, o concurso público para a execução da empreitada de repavimentação da estrada que se estende desde a EN 124-1, na Estação de Silves, até ao Sítio dos Urzais, no limite de concelho com Lagoa, numa extensão de 4,5 quilómetros.

O preço-base do concurso ascende a 637 mil euros, com prazo previsto de execução de quatro meses. A obra encontra-se em fase de adjudicação.

Trata-se de uma empreitada de natureza estruturante, que liga dois concelhos, representando “um esforço orçamental significativo, numa difícil conjuntura económica, marcada pelo aumento brutal dos preços, que afeta a capacidade de investimento dos municípios portugueses”, refere o município em comunicado.

A obra integra-se na estratégia de reabilitação da rede viária que se desenvolve em todo o concelho de Silves.