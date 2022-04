Silves abre inscrições para Festival da Caldeirada

A Câmara Municipal de Silves abriu as inscrições para os restaurantes que pretendam participar na 23.ª edição do Festival da Caldeirada e do Mar, que vai decorrer entre os dias 27 e 29 de maio em Armação de Pêra, anunciou a autarquia.

As inscrições decorrem até ao dia 8 de abril e os restaurantes de Armação de Pêra devem “garantir nas suas ementas, durante os dias do festival, um prato de caldeirada (preferencialmente) ou pratos característicos da região com a utilização de frutos do mar desta vila, assim como integrar, pelo menos, um vinho de Silves e sobremesas confecionadas com produtos locais, nomeadamente com laranja de Silves”, segundo o comunicado.

A adesão a esta iniciativa pode ser feita através do preenchimento e assinatura da ficha de inscrição e das normas de participação disponíveis em no website do município e o respetivo envio para o email turismo@cm-silves.pt ou entrega no setor de turismo da Câmara Municipal de Silves.