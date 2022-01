Silves abre novo centro de testagem com ABC 

A Câmara Municipal de Silves vai abrir a 8 de janeiro um novo centro de testagem à covid-19 em parceria com o Algarve Biomedical Center (ABC), anunciou a autarquia.

O novo centro vai funcionar nas instalações da FISSUL, cujo acesso deverá ser feito pela parte nascente do edifício, numa área separada do Centro Municipal de Vacinação de Silves.

O centro vai funcionar aos sábados, entre as 16:30 e as 19:00, disponibilizando testes antigénio aos munícipes do concelho de Silves, que poderão ser feitos através de marcação prévia no site do ABC.

“Através da abertura do centro de testagem, o município de Silves procura auxiliar a população na realização de testes, em caso de existência de sintomas, controlando desta forma o número de casos no concelho”, refere a autarquia em comunicado.