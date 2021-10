Silves: Acesso à ponte do rio Arade com trânsito alternado devido a obras

Condicionalismos de gtrânsito ocorrerão dias 2 e 3 de novembro

Nos próximos dias 2 e 3 de novembro (terça e quarta-feira), a circulação de trânsito entre o edifício do mercado municipal e o entroncamento de acesso à ponte sobre o rio Arade (correspondentes ao troço da EN124 entre o KM 18+340 e o KM18+650), em Silves, será efetuada de forma alternada, devido a trabalhos de repavimentação da via, anunciou o município.

Durante o decurso dos trabalhos os semáforos do entroncamento junto à ponte do Arade serão desligados (passando a intermitentes). A repavimentação será efetuada de forma faseada, por forma a garantir a disponibilização em permanência de uma via, que garantirá a circulação alternada de trânsito. O trânsito será encaminhado e orientado através de adequada sinalética, a implementar atempadamente de acordo com as normas em vigor. Prevê-se, ainda, o recurso a um sinaleiro que irá controlar e coadjuvar a ligação entre os sinais luminosos de cor verde e vermelha para entrada dos veículos na EN 124 ou paragem antes da entrada na EN.

Serão tomadas todas as diligências para que os trabalhos decorram de forma célere e eficiente, pelo que a autarquia agradece a melhor compreensão dos automobilistas pelos transtornos causados.

