Silves alerta para cortes de água nas freguesias de Tunes e Algoz

A Câmara Municipal de Silves alertou esta semana para a interrupção de fornecimento de água nos dias 21 e 22 de outubro nas freguesias de Tunes e Algoz devido à realização de trabalhos na rede de abastecimento, anunciou a autarquia.

No dia 21 de outubro, a interrupção de fornecimento de água vai decorrer em Taipas, Baiães e na Estrada do Paço, no concelho de Silves, devido à obra de “Dispositivos de Controlo e Redução de Perdas no Sistema de Abastecimento de Água”.

Entre as 09:00 e as 13:00, estes locais vão sofrer uma “variação de caudal e pressão no fornecimento de água”, segundo o comunicado.

No dia seguinte, 22 de outubro, o corte irá afetar a Zona Industrial de Algoz, Vales de Algoz e ao longo da Estrada M526-1, na União de Freguesias de Algoz e Tunes.

O corte na rede de abastecimento de água vai decorrer entre as 09:00 e as 13:00 devido à continuação da mesma empreitada do dia anterior.

A autarquia garante que “serão tomadas todas as diligências para que os trabalhos decorram de forma célere e eficiente” e agradece “a melhor compreensão dos munícipes e utentes do sistema pelos transtornos causados”.

Para esclarecimentos e dúvidas, os munícipes podem contactar a Câmara Municipal de Silves através do telefone 282 440 860.

