Silves: Antiga “casa do forno” vai virar “casa do vinho”

O município de Silves viu recentemente aprovada a candidatura de conservação e reabilitação da Casa do Forno para a Casa dos Vinhos. O investimento total ascende a 301 mil euros, com uma taxa de comparticipação de fundos comunitários de 70%.

“Pretende-se com esta intervenção a adaptação do edifício do forno a espaço de exposição, promoção e venda de produtos endógenos (vinhos e de outros produtos de origem local), aproveitando a localização estratégica de passagem, quer de residentes, quer de turistas, entre a zona ribeirinha e o castelo”, salienta a autarquia de Silves, estimando que a reabilitação do edifício esteja concluída “até final do próximo mês de julho”.