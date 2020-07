Silves aposta na sensibilização de banhistas

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O município de Silves está a apostar na sensibilização da população e dos veraneantes para a manutenção dos cuidados de proteção e segurança em relação à pandemia de covid-19 através de painéis informativos nas praias, anunciou a autarquia.

Em todos os acessos às praias do concelho de Silves foram colocados painéis informativos que alertam para a importância da distância de segurança, sinalética de orientação e encaminhamento de circulação pela direita e autocolantes em formato de chinelos para facilitar e orientar a circulação até ao areal.

Estas novas medidas implementadas integram a campanha de sensibilização de proteção e segurança contra a covid-19, “recordando que o vírus não tira férias”, refere a Câmara Municipal de Silves em comunicado.

Todas as praias do concelho foram recentemente galardoadas com a Bandeira Azul e distinguidas como “praia acessível” e “praia qualidade de Ouro 2020”.