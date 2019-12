Silves aprova orçamento de 52 milhões para 2020, mais 8% que este ano

🔊 Ouvir Notícia



A Câmara de Silves acaba de aprovar o seu orçamento municipal, no valor de 51,9 milhões de euros, para o ano de 2020, um quantitativo superior em 4,2 milhões de euros ao orçamento do corrente ano, anunciou hoje o município do barlavento algarvio.

A autarquia adianta que o orçamento foi aprovado por maioria na Câmara Municipal, com os votos a favor dos quatro vereadores que representam a CDU e os votos contra dos dois vereadores do PSD e de um do PS. Na Assembleia Municipal, obteve 13 votos a favor da bancada da CDU, nove contra do PSD e PS e cinco abstenções.

O município prevê que no próximo ano as receitas correntes atinjam 39,4 milhões de euros e as despesas correntes 32,2 milhões de euros, estimando-se as despesas de investimento atinjam 19,7 milhões de euros.

Como exemplos de obras a fazer no próximo ano, o município aponta a requalificação do jardim do Largo da República, a conservação e restauro da Ponte Velha e a requalificação da rua Atrás dos Muros, em Silves, e a primeira fase da requalificação urbana das ruas da baixa de Armação de Pêra.

A requalificação do centro histórico de São Bartolomeu de Messines, a reabilitação de infraestruturas na vila de Pêra, a segunda fase do Polidesportivo de Tunes, a pavimentação de Estrada na Ribeira Baixa/Ribeira Alta e a segunda fase da repavimentação da Estrada Boião-Azilheira são outras das empreitadas a desenvolver em 2020.

“Os documentos previsionais agora aprovados, que orientam a gestão municipal, assentam em 32 linhas de orientação estratégica que, por sua vez, sustentam a intervenção autárquica de forma abrangente, integrada e alicerçada na definição de prioridades”, refere o município.