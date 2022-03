Silves assinala o equinócio de primavera com aulas de yoga gratuitas

A iniciativa “Equinócio da Primavera” terá lugar no dia 20 de março, domingo, com duas sessões. A primeira está marcada para as 10:00 horas, na Praia dos Pescadores em Armação de Pêra e a segunda para as 16:30, no Parque da Cidade de Silves.

A atividade está relacionada com o simbolismo da nova estação, que inicia um período de renascimento.

A participação está sujeita a inscrição prévia obrigatória. A iniciativa é dirigida à comunidade em geral e limitada às vagas existentes.

As inscrições para as aulas abertas de yoga decorrem até dia 17 de março, quinta-feira, e podem ser efetuadas em: https://www.cm-silves.pt/Preview.aspx?pageID=8593&ver=16580 ou na receção do complexo das piscinas municipais.

Para mais informações poderá contactar o sector de desporto através do 282440270 ou via e-mail para desporto@cm-silves.pt.