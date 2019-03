Silves atribui 425 mil euros a 71 coletividades

O município de Silves vai atribuir este ano cerca de 425 mil euros a 71 coletividades do concelho.

Os contratos inseridos nos vários programas de apoio da Câmara de Silves às associações locais foram assinados, na semana passada, o que permitiu às coletividades que apresentaram candidatura ao programa de apoio ao movimento associativo pudessem, caso a sua situação estivesse regularizada junto da Segurança Social e Finanças, receber a primeira tranche dos subsídios previstos.

Presentes no salão nobre dos paços do concelho estiveram representantes de praticamente todas as instituições do concelho, bem como a presidente da Câmara de Silves, Rosa Palma, e restante executivo camarário, que procederam à entrega dos cheques e à assinatura dos contratos.