Silves: Aulas de hidroterapia arrancam este mês

As aulas de hidroterapia nas Piscinas Municipais de Silves vão arrancar no dia 5 de janeiro, com fisioterapeuta especializado, anunciou a autarquia.

As aulas em Silves são dirigidas a utentes com problemas músculo-esqueléticos, fibromialgia, artrite reumatoide, espondilite, sequelas de fraturas, fraqueza muscular por imobilização, dores musculares, tensão muscular, artroses, pré e pós operatório e lesões desportivas.

As sessões vão decorrer às quartas e sextas-feiras das 08:30 às 09:15 e das 15:45 às 16:30, com avaliação e seguimento personalizado de um fisioterapeuta.

“A autarquia de Silves aposta na hidroterapia, que consiste na realização de exercícios terapêuticos, utilizando os princípios físicos da água e os seus efeitos fisiológicos, proporcionando o bem-estar físico e emocional”, refere o município em comunicado.

As inscrições podem ser feitas na quinta-feira anterior à semana que o interessado se pretende inscrever.