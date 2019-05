Silves ausculta população sobre investimentos prioritários

Arrancou esta semana o ciclo de reuniões públicas do orçamento participativo de Silves, onde os munícipes poderão apresentar propostas de investimento que considerem prioritários para a sua freguesia ou concelho

A primeira fase do orçamento participativo de Silves arrancou no passado dia 6 e estende-se até 16 de maio. Desta forma, a autarquia liderada por Rosa Palma volta a dinamizar aquela que é a quarta edição do orçamento participativo, com a realização de sessões públicas em todas as freguesias do concelho.

“Neste processo de participação dos cidadãos na tomada de decisão sobre os investimentos públicos municipais poderão participar todos aqueles que residirem ou trabalharem no concelho”, adianta a câmara municipal.

Depois de São Bartolomeu de Messines (6 de maio), Silves (7) e São Marcos da Serra (8), as próximas sessões têm lugar na junta de freguesia de Algoz/Tunes (Tunes), a 13 de maio, seguindo-se a junta de freguesia de Pêra/Alcantarilha (Pêra), a 14 de maio. A última sessão está marcada para o dia 16 de maio, na sede do CF Os Armacenenses, em Armação de Pêra. Todas estas reuniões têm início às 21h00.

“Nestas reuniões públicas, os munícipes poderão pronunciar-se sobre os investimentos que considerem prioritários para a freguesia e/ou concelho, cabendo ao executivo fazer a avaliação final das propostas, com base em critérios técnicos, financeiros e estratégicos e integrá-las nos documentos de gestão que estiverem ao alcance das suas possibilidades”, frisa a Câmara de Silves…

Leia a notícia completa na edição em papel.