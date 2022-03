Silves avança com revisão da carta educativa

A Câmara Municipal de Silves deu início ao procedimento de revisão da Carta Educativa, instrumento estratégico de gestão do sistema educativo, nomeadamente dos estabelecimentos de ensino e das suas especificidades, anunciou a autarquia.

O processo decorre de deliberação tomada em reunião do executivo de Silves, realizada no final do mês de fevereiro.

“No presente, e em particular no decurso da concretização da transferência de competências para os órgãos municipais, os desafios que se colocam ao município de Silves no domínio da educação implicam uma necessária articulação, conformidade e compatibilidade dos diferentes instrumentos ao dispor da autarquia, concretamente no que diz respeito à Estratégia de Desenvolvimento Territorial definida no Plano Diretor Municipal de Silves, do qual a carta educativa é um instrumento integrante”, refere a autarquia em comunicado.

Assumindo-se a revisão em apreço como “um procedimento prioritário a desenvolver Internamente”, os serviços municipais vão desencadear um trabalho de articulação direta com a comunidade educativa e, simultaneamente, avançar com a caracterização e diagnóstico da realidade municipal, promovendo a articulação com os demais instrumentos em vigor.