Silves: Clínica dos Cacos decorre até julho

A oficina “Clínica dos Cacos" vai decorrer nos dias 29 de abril, 27 de maio, 24 de junho e 22 de julho no Museu Municipal de Arqueologia, em Silves, anunciou a autarquia.

Este serviço de conservação e restauro organizado pelo município de Silves ocorre entre as 14:30 e as 17:00 e é dirigido ao público em geral.

Os participantes vão ter a oportunidade de restaurar pequenos objetos cerâmicos que se encontrem danificados “e pelos quais detenham particular estima”, segundo o comunicado.

As inscrições podem ser feitas através do e-mail conservacaoerestauro@cm-silves.pt ou do telefone 282 440 854.