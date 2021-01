Silves com medidas proativas no combate à covid-19

A Câmara Municipal de Silves, em articulação com a delegada de Saúde e outras entidades, tem adotado medidas proativas no combate à covid-19, como a criação de condições de testagem rápida de um grande número de pessoas, anunciou a autarquia.

“Por forma a poderem ser criadas as condições de testagem rápida de um elevado número de pessoas, sempre que tal se verifique necessário, e com o intuito de antever cenários e proceder ao desenvolvimento precoce de ações que permitam mitigar a doença covid-19 no concelho, o município de Silves, em articulação com a delegada de Saúde e demais entidades envolvidas, tem mantido e adotado medidas proativas”, refere a Câmara Municipal.

A Subcomissão de Proteção Civil tem dinamizado e implementado várias ações para atuar desde o primeiro minuto, com a prestação de apoio logístico, de pré-testagem e o acompanhamento das pessoas que teste positivo.

A autarquia disponibilizou ainda o apoio social e psicológico, a manutenção do transporte municipal de apoio à comunidade, o apoio à criação do centro de triagem à covid-19, as instalações da FISSUL para a instalação do centro de testes e a ativação do Fundo de Emergência Social.

