Silves combate perdas no abastecimento de água

A candidatura da autarquia de Silves ao Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), relativa à operação de controlo e redução de perdas no sistema de abastecimento de água do município de Silves, foi aprovada, no passado dia 9 de julho, sendo a única câmara do Algarve que o conseguiu até ao momento.

O investimento ascende a 1,4 milhões de euros, beneficiando da contribuição de fundos comunitários de cerca de 560 mil euros.

A operação inclui várias ações, com destaque para o controlo e redução de perdas no sistema de abastecimento de água, a substituição de condutas com perdas elevadas e a aquisição de equipamentos de pesquisa ativa de fugas.

Os objetivos desta operação passam pela “otimização e gestão eficiente dos recursos e infraestruturas existentes, garantindo a qualidade do serviço prestado às populações, assim como a sustentabilidade do sistema de abastecimento e dos recursos hídricos”, adianta a autarquia.

“A operação com candidatura aprovada integra o Plano Estratégico de Redução de Perdas do Município de Silves, que se desenvolverá em dois períodos consecutivos de cinco anos, contemplando objetivos intermédios e finais, dando particular combate às roturas não visíveis que são as mais relevantes”, acrescenta o município em comunicado.

Ainda de acordo com a Câmara de Silves, a execução física da candidatura representará “um salto qualitativo na intervenção autárquica e a alteração radical do paradigma de gestão da água do município de Silves, tornando-a proativa, ao invés de reativa, através da implementação de uma estratégia de controlo ativo de perdas, em simultâneo com o uso de alta tecnologia e de modelos organizacionais avançados, proporcionando o conhecimento profundo das infraestruturas, a visão integrada das redes e a gestão sistémica, determinantes para uma estratégia municipal de uso eficiente da água e de redução de perdas”.