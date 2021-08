Silves comemora Dia do Município com concerto e inaugurações

O Dia do Município de Silves, celebrado a 2 de setembro, terá três dias repletos de várias iniciativas como inaugurações, exposições e concertos, anunciou a autarquia.

Entre 2 e 4 de setembro, o programa de atividades vai assinalar 832 anos sobre a conquista da cidade, que começa pelas 17:00 do primeiro dia com a inauguração da escultura “Finitor Polaris”, no Jardim do Mini Golf, em Armação de Pêra.

De seguida, irá decorrer uma homenagem aos atletas medalhados nas freguesias e uniões de freguesias do concelho.

A 3 de setembro, será inaugurado o busto de José da Silva Sequeira, pelas 09:30, em frente à Junta de Freguesia de Alcantarilha, com a apresentação do livro “Maria Keil”, de Mafalda Brito e Rui Pedro Lourenço, pelas 18:30, no Largo Conselheiro Magalhães de Barros.

Já no Castelo de Silves, na Torre de Menagem, pelas 21:00, será inaugurada a exposição de fotografia de Sónia Tomé, intitulada “Rostos e Vozes da Serra: Guardiões do Solo e da Água”, que culminará com uma atuação de Tiago Bettencourt, pelas 22:30.

O último dia terá início pelas 09:30 com a inauguração da placa toponímica da rua José da Ponte, junto da sede da Sociedade Filarmónica Silvense, em Silves.

As cerimónias do Dia do Município terminarão pelas 12:00, com a inauguração do Museu do Desporto da União Desportiva Messinense, em São Bartolomeu de Messines.

PUB