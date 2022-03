Silves comemora primavera com aulas de hidro

A Câmara Municipal de Silves vai assinalar a chegada da primavera com aulas abertas de hidro entre os dias 21 e 23 de março, anunciou a autarquia.

PUB

A iniciativa “Bem-Vinda Primavera” do município de Silves vai decorrer nas modalidades de hidro ginástica, hidro deep, hidro sénior, hidro bike e hidro terapia.

No dia 21 de março está agendada uma aula de hidro sénior para as 09:15 e de hidroginástica para as 12:15, enquanto no dia seguinte será lecionada uma aula de hidrodeep pelas 12:15 e outra de hidrobike pelas 18:45.

O último dia desta iniciativa vai ficar marcado por duas aulas de hidroterapia pelas 08:30 e 15:45 e de hidroginástica pelas 12:15 e 19:20.