Silves: Concerto de tributo a Amália “invade” Largo da República

Num espetáculo interpretado pelo pianista Júlio Resende, o Largo da República, em Silves, irá acolher o tributo “Amália, Fado and Further”, no próximo dia 17 de setembro (sexta-feira), pelas 21:30.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Silves, tem entrada livre mas limitada, anunciou aquela autarquia.

Neste espetáculo, Júlio Resende irá basear-se em alguns dos temas mais populares da diva Amália Rodrigues, trazendo o Fado ao piano, num espetáculo onde irá expressar tudo o que o este estilo musical português significa e onde as melodias não serão apenas acompanhadas, mas também, cantadas com o piano.

O evento cumpre as orientações da DGS em matéria de espetáculos ao ar livre. A entrada no recinto é efetuada mediante voucher de entrada (entregue no local a partir das 20:30).

O telefone 282 440 800 (ext. 2722) e o endereço eletrónico cultura@cm-silves.pt são os contactos do sector de cultura do Município de Silves disponíveis para o fornecimento de informação adicional sobre o evento.

Amália por Júlio Resende, editado em 2013 pela Valentim de Carvalho, foi unanimemente aclamado por toda crítica musical portuguesa e recebeu CHOC DISC*****5 Estrelas pela prestigiada revista francesa CLASSICA, que classifica os que melhores músicos e instrumentistas do mundo.

Talentoso e criativo improvisador, Júlio vai mais longe e arrisca um dueto (im)possível com Amália, servindo a voz da Diva com o seu piano no tema “Medo”. 15 anos depois do desaparecimento de Amália Rodrigues, Júlio Resende convence a Valentim de Carvalho (editora de Amália) e, pela primeira vez em toda a história, um músico é autorizado a tocar com a voz da Diva.

PUB