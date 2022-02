Silves conclui pavimentação do caminho de Vale da Horta

A Câmara Municipal de Silves conclui a obra de pavimentação do caminho de Vale da Horta e Água Velha, na freguesia de São Marcos da Serra, anunciou a autarquia.

Este caminho betuminoso no concelho de Silves com uma extensão de cerca de dois quilómetros incluiu a construção de uma rede de drenagem e passagens hidráulicas, além da instalação de sinalética rodoviária com um investimento superior a 156 mil euros.

Segundo a autarquia, “esta nova obra vem melhorar os níveis de bem-estar, a mobilidade e segurança rodoviária da população, bem como atenuar os efeitos da interioridade serrana, integrando-se na estratégia mais geral de reabilitação da rede viária em todo o concelho”.