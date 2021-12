Silves: Concurso de postal de Natal já tem vencedor

Daniela Marques, aluna do curso de Artes Visuais da Escola Secundária de Silves, foi a vencedora da edição deste ano do Concurso Postal de Natal 2021, anunciou a autarquia.

Em segundo lugar ficou colocada Ana Rocharte, seguida de Samuel Gonçalves, alunos do mesmo curso que a grande vencedora deste ano que irá fazer parte do postal de Natal do município de Silves.

Os vencedores vão receber vales para aquisição de material para artes visuais no valor de 300, 200 e 100 euros, do primeiro ao terceiro classificado.

Os trabalhos selecionados basearam-se nos critérios de identificação com a temática proposta, criatividade, utilização de diferentes técnicas, materiais e cor.

Esta iniciativa pretende ser “um instrumento de promoção da criatividade dos jovens e de estímulo ao seu espírito solidário, enquadrado na época natalícia”, segundo o comunicado.

