Silves: Detido homem que ameaçava a ex-companheira com uma caçadeira

O Comando Territorial de Faro, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Portimão, deteve esta semana um homem de 34 anos por violência doméstica, em Silves.

No âmbito de um processo de violência doméstica, foi possível apurar-se que o detido agrediu a vítima, sua ex-companheira de 46 anos, com murros e pontapés, tendo-a ameaçado ainda com uma caçadeira. Na sequência das diligências de investigação, os militares da GNR deslocaram-se à residência do suspeito, tendo detetado e apreendido uma caçadeira, uma arma de ar comprimido e quatro cartuchos.

O agressor foi detido e presente ao Tribunal Judicial de Silves, onde lhe foi aplicada a medida de coação de proibição de contactos com a vítima e de afastamento da sua residência e local de trabalho.

A ação contou com o reforço dos Postos Territoriais de Silves e de Armação de Pêra e do Destacamento de Intervenção (DI) de Faro.