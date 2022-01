Silves e Almargem promovem dia aberto sobre a Lagoa dos Salgados

A Câmara Municipal de Silves e a Associação Almargem vão promover um Dia Aberto e uma sessão de esclarecimentos acerca da futura reserva natural da Lagoa dos Salgados, que vai decorrer nos dias 15 e 18 de janeiro, anunciou a autarquia.

O Dia Aberto está agendado para o dia 15 de janeiro com o objetivo de “promover os valores naturais da Lagoa, através de um conjunto de atividades para toda a família”, segundo o comunicado do município de Silves.

Já no dia 18 de janeiro, vai decorrer no Salão Paroquial de Pêra uma sessão de esclarecimentos acerca da futura reserva natural da Lagoa dos Salgados, considerada património regional do Algarve e “de grande interesse geológico e biológico”.

Todas as atividades são gratuitas e a sua participação deve ser feita mediante inscrição obrigatória através do link.

Para mais esclarecimentos, deve contactar a Associação Almargem através do telefone 289 412 959.